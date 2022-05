Sécurité énergétique: Le Maroc peut offrir de réelles opportunités au niveau régional (Fettah)

Le Maroc, de par ses acquis indéniables dans le domaine des énergies renouvelables et sa proximité de l’Europe, pourra offrir de réelles opportunités pour renforcer la sécurité énergétique au niveau régional, a affirmé, jeudi à Marrakech, la ministre de l’Économie et des finances, Nadia Fettah.

S’exprimant à l’ouverture d’une session du Forum des affaires de la Banque Européenne de Reconstruction et de Développement (BERD), placée sous le thème “Morocco Now: Quelles perspectives pour la transition énergétique?”, Mme Fettah a expliqué que “la crise ukrainienne, et les tensions qu’elle a engendrées sur le marché mondial des énergies, confirme, aujourd’hui plus que jamais, que notre avenir passe par les énergies renouvelables et l’urgence d’accélérer la transition énergétique”. Celles-ci constituent, en effet, la meilleure alternative pour faire face, rapidement, aux pressions sur l’offre de gaz et de pétrole et limiter notre exposition à la hausse des prix de ces ressources, a souligné Mme Fettah.