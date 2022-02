SauvezRayan: plus de 28 mètres creusés, préparatifs en cours pour le forage horizontal

Pour le quatrième jour consécutif, les secouristes poursuivent les forages, ce vendredi 4 février, dans l’espoir d’extraire vivant le petit Rayan, un garçonnet de cinq ans tombé dans un puits profond d’un village au nord Maroc et dont le sort suscite une forte émotion et une vague de solidarité à travers le royaume et au-delà.

Les travaux de forage vertical se sont poursuivis toute la nuit de jeudi à vendredi, ce qui a permis de dépasser une profondeur de 28 mètres et les préparatifs sont en cours pour creuser une brèche horizontale de quelques mètres en direction du puits pour atteindre le petit Rayan.

Mais la phase est délicate vu le risque d’éboulement, estiment les autorités locales. Des arrêts ont marqué l’opération de forgeage pour éviter un effondrement.

Des bulldozers et des engins lourds, appuyés par une équipe de topographes et des dizaines d’éléments de la protection civile, de la Gendarmerie royale et des forces auxiliaires sont mobilisés depuis mardi soir pour secourir Rayan, tombé dans ce puits de 32 mètres non couvert et non clôturé, pas loin de la maison de sa famille dans le village d’Ighrane dans la province de Chefchaouen.

Un hélicoptère médical de la Gendarmerie royale et des staffs médicaux spécialisés en réanimation du ministère de la Santé se tiennent sur les lieux pour prodiguer les premiers secours, avant le transfert du petit Rayan vers l’établissement de santé le plus proche.

Le sort du petit #Rayan suscite une forte émotion et inquiétude au Maroc et au delà. L’opération du sauvetage du petit garçon est suivie de près . ⁦@Bruce_Toussaint⁩#إنقذوا_ريان pic.twitter.com/mbDDCDV513 — atlasinfo (@atlasinfo) February 4, 2022

En ce jour béni, invoquons pour que #Rayan puisse être sauvé et en bonne santé. 🇸🇦🤲🇲🇦 pic.twitter.com/PhY1wbM9pF — Saudi News FR 🇸🇦 (@SaudiNewsFR) February 4, 2022

À droite l’entrée du puits où est tombé Rayan. À gauche l’immense tranchée de 35 m de profondeur creusé par les secours. pic.twitter.com/kNrw73L56M — MM (@MoorishMovement) February 4, 2022