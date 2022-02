Sauvetage de Rayan: les efforts inlassables ont permis de dépasser un rocher bloquant le passage

Les travaux de forage horizontal sont menés à la main et avec des engins électriques légers pour la sécurité de l’équipe de sauvetage, ont indiqué les autorités locales, notant que le forage a heurté un grand rocher réduit en débris après plus de 3 heures, afin d’éviter une fissure dans le sol qui pourrait engendrer un éboulement.

Les travaux de forage horizontal se sont poursuivis durant la nuit du vendredi à samedi, tout en fixant les parois avec des tubes métalliques et en béton.

Des capteurs et du matériel de mesure de la protection civile ont également été déployés afin de garantir le bon déroulement des travaux de forage jusqu’à l’emplacement de l’enfant.

Rayan, 5 ans, est tombé, mardi, dans ce puits de 32 mètres non couvert et non clôturé, près de la maison de sa famille.

Après avoir notifié les autorités, un comité de suivi et de sauvetage, qui a été créé, a élaboré plusieurs scénarios pour sauver l’enfant et lui fournir de l’oxygène et de l’eau.

Suite à l’échec des tentatives pour sauver Rayan directement du puits, les autorités ont adopté un plan portant sur le forage en parallèle sur 32 mètres de profondeur, puis le creusement d’une brèche vers le puits pour retirer l’enfant.