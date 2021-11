Samsung Electronics Maghreb Arabe lance les offres “Black Friday” au Maroc

Samsung offre aussi des cadeaux à l’achat d’un smartphone Samsung Galaxy Z series , Galaxy S21 series ou encore le Galaxy A52s et Galaxy A32, précise le communiqué, notant que l’offre s’étend également sur une sélection de produits tels que les tablettes et les montres connectées. Les clients peuvent bien évidement consulter les meilleures offres du “Black Friday” de Samsung et profiter ainsi d’une expérience d’achat simple et agréable en visitant la boutique en ligne Samsung. Pour accéder à ces offres “Black Friday” en ligne, Samsung propose de suivre le lien “https://shop.samsung.com/ma/black-friday-maroc/”.