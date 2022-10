Salé : la Tariqa Kettania célèbre Aïd Al Mawlid Annabaoui

Lors de cette cérémonie que la Tarika a pris l’habitude d’organiser le 6 Rabie-I de chaque année dans ses différentes zaouias, à l’occasion de la célébration de son Moussem annuel qui coïncide avec Aïd Al Mawlid Annabaoui, des versets du Saint Coran ont été récités et des panégyriques à la gloire du Prophète Sidna Mohammed, Prière et Salut soient sur Lui (PSL), déclamées.

A cette occasion, le cheikh de la Tariqa Kettania, Abdellatif Chérif Kettani, a prononcé un mot dans lequel il a passé en revue la symbolique et les grandes significations de cette célébration, avant d’élever des prières implorant le Très-Haut de préserver SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, et l’ensemble des membres de l’illustre Famille Royale.

Dans une déclaration à la presse, le cheikh Abdellatif Chérif Kettani a indiqué que la célébration, de manière simultanée, de Aïd Al Mawlid Annabaoui et du Moussem annuel de la Tariqa Kettania symbolise l’unité et la noblesse de la mission de renouveler le pacte avec les adeptes et l’ensemble des citoyens, “afin de rappeler les idéaux de l’Islam et les grandes qualités du Prophète à la lumière du Coran et de la Sunna, l’attachement aux constantes de la Oumma et le loyalisme envers Imarat Al Mouminine”.

Les différentes zaouias de la Tariqa Kettania sont une source de rayonnement religieux, civilisationnel et culturel, a-t-il souligné, ajoutant qu’elles oeuvrent pour immuniser la pensée des différentes composantes de la société marocaine, en particulier les jeunes, contre la suspicion et l’extrémisme sous ses différentes formes.

La Tariqa Kettania a été créée par Cheikh Mohamed El Kettani en 1308 de l’Hégire (1887 G) en tant qu’école scientifique soufie et sunnite.

Avec l’avènement du mois de Rabie-I, les différentes mosquées et zaouias de la ville de Salé deviennent de hauts lieux spirituels pour mettre en lumière la Sira du sceau des messagers et faire revivifier les traditions séculaires, dont la procession des cierges organisée par les Chorfas Hassounis.