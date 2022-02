Sahara : Malte reconnait les efforts déployés par le Maroc afin de parvenir à une solution

“Nous reconnaissons les efforts que vous faites pour aller de l’avant dans le cadre de l’ONU afin de parvenir à une solution mutuellement acceptable” au conflit régional autour du Sahara marocain, a déclaré le ministre des Affaires étrangères et européennes de Malte, Evarist Bartolo.

Lors d’un point de presse à l’issue d’un entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, M. Bartolo a souligné :”nous apprécions votre soutien au Conseil de sécurité et, encore une fois, nous serons décidément une voix pour la médiation, la négociation et la paix”.

Cette entrevue a été l’occasion d’exposer les derniers développements de la question de l’intégrité territoriale du Royaume et les efforts entrepris par le Maroc, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, pour parvenir à une solution définitive à ce conflit régional, a relevé M. Bourita dans une déclaration similaire.