Sahara : les États-Unis réitèrent leur soutien au plan d’autonomie comme étant “sérieux, crédible et réaliste”

Les Etats-Unis ont réitéré lundi leur soutien au plan marocain d’autonomie comme étant “sérieux, crédible et réaliste” en vue d’un règlement définitif du conflit régional autour du Sahara marocain.

“Nous continuons de considérer le plan marocain d’autonomie comme étant sérieux, crédible et réaliste”, a indiqué le porte-parole adjoint du département d’Etat américain, Vedant Patel, lors de son point de presse quotidien. La position des Etats-Unis sur cette question “n’a pas changé”, a-t-il ajouté en réponse à une question sur l’entretien téléphonique dimanche entre le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.