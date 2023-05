Rabat: commémoration du quarantième jour du décès de feu Khalid Naciri

Marquée par la présence des membres de la famille du disparu, de membres du gouvernement, de personnalités intellectuelles, politiques, des mondes de la culture et des médias, ainsi que des militants des droits de l’homme, cette cérémonie a été l’occasion de présenter des témoignages mettant en avant les grandes qualités du défunt.

Dans une allocution de circonstance, le secrétaire général du PPS, Mohamed Nabil Benabdallah, a souligné que la vie de regretté Khaled Naciri revêt des significations profondes, relevant qu’il a été dès ses débuts “un jeune homme issu d’une grande famille patriotique, doté d’une intelligence vive, épris d’amour pour cette patrie et impatient de voir son pays avancer sur la voie du progrès”.

Le défunt “a embrassé, naturellement et jusqu’à s’y identifier, la voie de la lutte démocratique nationale (…) laquelle voie mêle de manière complète et harmonieuse, les fermes convictions nationales dans la défense ardente de la souveraineté nationale, de l’intégrité territoriale, du statut et la dignité de la patrie, et la lutte pour bâtir la démocratie et un État d’institutions, de droit et de justice sociale”, a dit M. Benabdallah.

“Nous nous rappellerons que notre grand défunt a toujours incarné le modèle d’un homme animé par le plus haut degré de responsabilité, de sagesse et de rigueur dans la défense des principes, par l’adhésion à la dialectique de la loyauté et du renouvellement, par le sens de l’écoute et l’ouverture aux autres opinions à la recherche de formules consensuelles constructives”, a-t-il ajouté. Pour sa part, le président du conseil de la présidence du PPS, Moulay Ismail Alaoui, a affirmé que le regretté “restera dans notre mémoire en raison des bonnes qualités dont Dieu l’a doté”, soulignant que le défunt “a été un intellectuel organique, engagé, et un dirigeant politique qui rejetait toute sorte de fanatisme et de dogmatisme”.

Les écrits de feu Khalid Naciri se distinguaient par leur formulation limpide et traitement de sujets intelligents appuyés par une maîtrise des langues arabe et française, a relevé M. Alaoui, mettant en avant que même lorsque le défunt gravissait les échelons de responsabilités et devint l’un des dirigeants distingués du parti, “cette élévation n’a fait qu’approfondir davantage ses qualités humaines qu’il est difficile de résumer, et que je récapitulerai en la bienveillance et la jovialité”.

Cette cérémonie a été également marquée par des témoignages de plusieurs connaissances et membres de la famille du défunt, portant sur les qualités de feu Khalid Naciri, sa sérénité intellectuelle, son sens de responsabilité et ses compétences.

Il est à noter que feu Khalid Naciri avait occupé plusieurs postes de responsabilité tout au long de sa carrière, dont celui de ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement entre 2007 et 2012, et d’ambassadeur du Maroc en Jordanie depuis 2018.

Le Roi Mohammed VI avait adressé un message de compassion et de condoléances aux membres de la famille de feu Khalid Naciri. Dans ce message, le Souverain avait exprimé aux membres de la famille du défunt, et à travers eux à l’ensemble de ses proches et à sa grande famille politique nationale, notamment au Parti du Progrès et du Socialisme, Ses vives condoléances et Ses meilleurs sentiments de compassion, implorant le Très-Haut d’entourer le disparu de Sa miséricorde et de Sa bénédiction, et d’accorder patience et réconfort aux siens.

Le Roi avait dit partager les sentiments de la famille du défunt en cette douloureuse épreuve, la volonté divine étant imparable, se remémorant avec beaucoup d’estime les mérites du grand disparu. Avec ce décès, le Maroc a perdu l’un de ses hommes les plus accompli, un homme dévoué à l’amour de la patrie et qui a lutté sans relâche pour la hisser plus haut, tout en faisant preuve d’un attachement sincère à ses constantes et causes sacrées.

Et au Souverain de poursuivre que ce sont ses nobles qualités qui ont qualifié le défunt, à juste titre, à occuper de nombreuses hautes fonctions et missions, que ce soit au niveau académique que gouvernemental ou diplomatique, et dont il s’est accompli avec savoir-faire, sagesse, discrétion et habilité.