Russie: l’inflation passe sous la barre de 12% en novembre

Malgré un niveau qui reste élevé, la hausse des prix s’est établie en novembre à 11,98% sur un an, en baisse par rapport à octobre (12,63%), précise Rosstat dans un communiqué.

Les prix des produits alimentaires en novembre ont augmenté de 0,4% par rapport au mois d’avant et de 11,12% en termes annuels, précise la même source, notant que ceux des produits non alimentaires ont augmenté de 0,06% sur un mois et de 13,36% par rapport à novembre 2021.

Le coût des services a augmenté de 0,76% par rapport à octobre et de 11,22% en termes annuels, poursuit l’agence, relevant que la hausse des prix des fruits et légumes a eu “un impact significatif sur la dynamique des prix des produits alimentaires”.

S’agissant des produits non-alimentaires, les prix des médicaments vitaux et essentiels (VED) ont augmenté en moyenne de 0,3 %.

Les prix du diesel ont augmenté de 2,9%, tandis que ceux de l’essence ont baissé de 2,4% pendant la même période, ajoute Rosstat.

Au mois d’avril, l’inflation avait battu un record depuis 2002 en grimpant à 17,8% sur un an, avant de repasser sous la barre des 15% en août pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine. Depuis, la hausse des prix a ralenti notamment sous les efforts de la banque centrale russe, déterminée à limiter les échanges de devises.