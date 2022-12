Le Maroc pour une meilleure coordination entre le CPS de l’UA et les membres non permanents africains du CS de l’ONU

M. Arrouchi qui intervenait lors du 9ème séminaire de haut niveau sur la Paix et la Sécurité en Afrique, qui se tient du 7 au 9 décembre à Oran en Algérie, a rappelé dans ce sillage que dans l’exercice de son mandat de la promotion et le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, le CPS de l’UA coopère et travaille en étroite collaboration avec le Conseil de sécurité des Nations unies, qui assume la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

C’est dans ce cadre que le CPS de l’UA coopère et travaille également étroitement avec les institutions compétentes des Nations unies pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, a ajouté le diplomate marocain.

La délégation marocaine a réitéré que le CPS de l’UA et les A3 ont l’impératif de défendre les causes nobles de l’Afrique et les intérêts vitaux du citoyen africain conformément aux dispositions de la Charte des Nations unies conférant au Conseil de Sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

M. Arrouchi conduit la délégation marocaine à ce séminaire qui porte sur le «désarmement et contrôle des armes légères et de petit calibre illicites: Faire taire les armes en Afrique », « Réponses Africaines aux menaces émergentes pour la paix et la sécurité sur le Continent – S’attaquer au fléau du Terrorisme et de l’Extrémisme violent en Afrique », « Imposition et application de sanctions par les organisations internationales et partenaires sur les États membres de l’UA » et « Le CPS de l’UA et l’A3 : une meilleure coordination pour renforcer la voix de l’Afrique au sein du Conseil de sécurité de l’ONU ».