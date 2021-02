Rupture d’un glacier en Inde : 18 morts et 200 disparus

Au moins 200 personnes sont portées disparues et 18 corps ont été retrouvés, a déclaré à la presse le Premier ministre de l’État de l’Uttarakhand, Trivendra Singh Rawat. Dix corps sans vie ont été retrouvés dimanche matin et 150 personnes portées disparues, selon un bilan donné dimanche par le personnel de sécurité et les responsables de la police locale. L’inondation a été provoquée par la rupture d’une partie du glacier Nanda Devi dans la région de Tapovan, dans le nord de l’État d’Uttarakhand, dimanche matin. Les eaux de crue se sont alors engouffrées dans la vallée de la rivière Dhauliganga, détruisant la centrale hydroélectrique de Rishiganga sur la rivière Alaknanda et endommageant la centrale hydroélectrique de Dhauliganga ainsi que des villages et des maisons de la région.

La plupart des personnes disparues travaillaient dans les deux centrales électriques. Certaines sont restées coincées dans deux tunnels obstrués par les flots, la boue et des rochers.

Douze qui étaient coincés dans un tunnel du projet de Dhauliganga ont été sauvés et ont reçu les premiers soins, a déclaré Vivek Pandey, porte-parole de la police paramilitaire des frontières indo-tibétaine. Il en reste, en revanche, 25 à 35 coincés dans le deuxième tunnel, a précisé, pour sa part, Piyoosh Rautela, responsable de l’aide aux victimes de catastrophes dans l’Uttarakhand.

Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a présenté dimanche ses condoléances aux familles des victimes et à l’Inde toute entière, se disant “profondément attristé”, selon son porte-parole. Un peu plus tôt, le Premier ministre indien Narendra Modi avait dit surveiller la situation.