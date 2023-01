Rome: Tahar Ben Jelloun expose des toiles en hommage au juge Rosario Livatino

Tahar Benjelloun, accompagné de l’ambassadeur du Royaume en Italie, Youssef Balla, a dévoilé ses fresques ”porteuses d’un grand message de paix’’, dans le cadre d’un vibrant hommage rendu au juge Rosario Livatino, assassiné par la mafia en septembre 1990 et béatifié en 2022.

“Je suis fier que le Maroc soit représenté dans cette sublime cathédrale”, a déclaré à la MAP le peintre marocain, premier artiste musulman, dont le travail a été intégré dans la “plus importante cathédrale d’Italie”.

Il aspire à ‘’contribuer, par son art et sa sensibilité, au dialogue interreligieux et interculturel et transmettre la tolérance et la coexistence, valeurs séculaires de mon pays”. A travers cette initiative bénévole, il tente, également, “d’apporter une belle lumière à l’intérieur de cette cathédrale, où les gens viennent prier pour la paix des morts et surtout des victimes de la mafia”.

Outre deux toiles dédiées à Rosario Livatino, Tahar Benjelloun a créé une autre fresque à la mémoire de quinze juges italiens ayant subi le même sort. Le tout avec un ‘’regard d’optimisme printanier plein de couleur, ayant conquis l’esprit du public romain fasciné par la créativité et la profondeur des œuvres’’ de l’artiste marocain.

Tahar Ben Jelloun a pu séduire le Vatican, en sa qualité de peintre, après avoir réalisé en 2020 les vitraux de l’église Saint-Genulf du Thoureil, dans le Maine-et-Loire, en France. Mandaté par le Saint-Siège, Lorenzo Zichichi, directeur de musée et organisateur d’expositions, ne tarde pas à lui proposer l’exposition de ces toiles, a-t-il fait savoir.

Un concert a été également donné lors de cette cérémonie, ayant connu la présence du ministre italien de la Justice et la présentation des toiles du grand artiste italien Piero Pizzi Cannella. La chemise ensanglantée que portait le juge Livatino lors de son assassinat, considérée comme une relique sacrée en Italie, a fait ensuite son entrée dans la cathédrale après l’avoir été tout au long de la semaine, depuis le 14 janvier, dans plusieurs institutions italiennes.

L’écrivain, journaliste et peintre marocain a collaboré avec l’Italie depuis plus de trente-cinq ans. Il a entamé des collaborations régulières avec la presse locale, notamment le Corriere della Sera, La Stampa, La Repubblica, où il officie toujours. L’artiste a réalisé sa première exposition à Rome, avant que ne suivent Milan, Palerme, Bologne et Turin. Ses livres sont également tous traduits en italien.

Tahar Benjelloun a été primé en septembre dernier lors de la cérémonie de clôture de la 34ème édition du Prix littéraire Camaiore -Francesco Belluomini-. Le Prix littéraire Camaiore, initié par le poète Francesco Belluomini, fait partie des prestigieuses manifestations dédiées à la poésie au niveau international.

Les œuvres littéraires et artistiques du natif de Fès en 1944 sont appréciées dans le monde entier. Tahar Ben Jelloun est notamment connu pour son roman récompensé du prix Goncourt ”La nuit sacrée” et ses nombreux essais pédagogiques, dont “Le racisme expliqué à ma fille”, traduit dans plus de 25 langues, et son dernier ouvrage “le miel et l’amertume’’, édité par La Nave di Teseo.