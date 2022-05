Réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre Daech: la montée du terrorisme en Afrique en chiffres

– L’Afrique subit 41% de toutes les attaques de Daech dans le monde.

– 27 entités terroristes basées en Afrique sont inscrites sur la liste des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies.

– La violence a augmenté en Afrique de 40 à 60% en termes de décès et d’attaques, par rapport à la période pré-pandémique.

– En 2021, l’Afrique subsaharienne a enregistré 48% des décès dus au terrorisme dans le monde.

+Nombre de victimes: 3.461

– Hausse de 43% du nombre d’incidents terroristes au Sahel durant la période 2018-2021, en République démocratique du Congo et au Mozambique, avec près de 500 incidents terroristes de Daech en 2021, causant la mort de plus de 2.900 personnes sur le continent africain.

– 30.000 au cours des 15 dernières années.

– Plus de 1,4 million de déplacés à l’intérieur des pays en raison des affrontements meurtriers au Sahel.

– Le terrorisme a coûté une perte totale de 171 milliards de dollars à l’Afrique.

– Le gouvernement américain compte mobiliser plus de 119 millions de dollars d’aide à l’Afrique subsaharienne pour améliorer les capacités des forces de l’ordre civiles et du système judiciaire afin d’appréhender, poursuivre et condamner les terroristes à travers le continent.