Corée du Sud: le Salon international du livre de Séoul, du 1er au 5 juin

Sous le thème “Colombie: Créative, diverse et fraternelle”, l’édition 2022 de cette manifestation connaîtra la participation d’une trentaine d’auteurs colombiens, qui prendront part à des tables rondes, des débats et des projections de films visant à présenter divers aspects de la littérature contemporaine de leur pays.

Selon l’Association des éditeurs coréens, organisatrice de l’événement, le salon abritera également des pavillons internationaux consacrés aux éditeurs d’une douzaine de pays, en plus de la participation de plus de 180 entreprises locales.

Les amateurs de livres sont ainsi invités à assister à l’événement, qui comprendra des conférences et des séminaires en présentiel animées par des experts, en plus de différentes expositions, et ce sous le signe “One Small Step”.

Outre des écrivains internationaux de renom, à l’instar du Français Hervé Le Tellier, prix Goncourt 2020, le salon connaîtra la participation de plusieurs écrivains sud-coréens ayant marqué la scène littéraire nationale et internationale.

L’événement promet également de mettre en avant des livres ainsi que des marques locales ayant contribué aux efforts visant à rompre avec les stéréotypes sociaux dans les domaines des médias, de la mode et du commerce de détail.

Au programme du salon figure aussi une exposition d’archives consacrée à la culture du livre numérique dans le pays.