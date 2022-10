RÃ©Ã©lection du BahreÃ¯ni Adel Al-Assoumi prÃ©sident du Parlement arabe

M. Al-Assoumi a été réélu à l’issue d’une séance consacrée à l’élection du président du Parlement arabe, des quatre vice-présidents, ainsi que des présidents des commissions. Le Maroc a été représenté à ces réunions par une délégation parlementaire qui comprend Mohamed Bakouri, président du groupe du Rassemblement national des indépendants, membre de la commission des Affaires économiques et financières et la députée Khadija Hajoubi, membre de la commission des Affaires sociales, éducatives, culturelles, de la femme et de la jeunesse.

Il s’agit également du député Ahmed Chada, membre de la commission des Affaires étrangères, politiques et de la sécurité, et du député Mohamed Ayach, membre de la commission des Affaires législatives, juridiques et des droits de l’homme. A cette occasion, M. Al-Assoumi s’est dit déterminé à renforcer le rôle du Parlement arabe dans la coordination de l’action arabe commune, ainsi que la position du Parlement aux niveaux arabe, régional et international.

L’étape à venir exige une grande responsabilité pour faire face à d’énormes défis et mener un travail colossal, a-t-il ajouté, soulignant le rôle important du Parlement arabe dans l’expression des aspirations légitimes des peuples arabes à une vie décente, à la stabilité et au progrès.

En vertu du statut du parlement arabe, Adel ben Abderrahman Al-Assoumi, assumera la présidence pour les deux prochaines années.