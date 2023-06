RAM lance la campagne internationale “Morocco Smiles to You”

Lancée à la veille de la saison d’été 2023, cette campagne est supportée par un important déploiement média, indique la compagnie nationale dans un communiqué.

Elle accompagne le déploiement d’un programme aérien de grande intensité, préparant une saison estivale qui s’annonce exceptionnelle, en connectant le Maroc à plus de 90 destinations.

Le concept créatif “Morocco Smiles to You”, s’exprime dans une dizaine de visuels qui dévoilent la diversité naturelle, culturelle et humaine du Maroc, précise la même source.

Sur chaque affiche, un site emblématique est mis en avant, sur lequel se superpose un visage adressant un large sourire au spectateur. Le choix de casting et le stylisme incarnent la jeunesse et la modernité du pays tout en célébrant la richesse de ses traditions.

Tous les visuels mettent en avant le renforcement des lignes point-à-point de la compagnie reliant les destinations marocaines (Agadir, Marrakech, Ouarzazate, Al Hoceima, Nador, Tanger, Dakhla…) aux villes internationales.

“Tout en lui donnant les moyens de reconquérir ses parts de marchés, cette campagne permet à Royal Air Maroc de renouer des liens de proximité avec les voyageurs du monde. Plus qu’une évasion éphémère, la Compagnie promet des moments de partage uniques au Maroc et une expérience de vie inoubliable”, note le communiqué.

“C’est un message fort que Royal Air Maroc adresse au monde, capitalisant sur l’image positive renforcée par la performance des Lions de l’Atlas lors de la Coupe du Monde. Avec ”Morocco Smiles to You”, nous affichons le visage d’un peuple souriant, riche de ses valeurs ancestrales : l’ouverture, l’hospitalité, la générosité, la tolérance… Porte-drapeau du pavillon marocain dans le domaine du transport aérien, Royal Air Maroc est aussi le garant de ces valeurs dont tous les Marocains sont les ambassadeurs et qui ont conquis le monde”, affirme M. Hamid Addou, Président Directeur Général de Royal Air Maroc, cité par le communiqué.

En investissant fortement dans la promotion de l’image pays, Royal Air Maroc confirme son rôle d’acteur majeur au service du tourisme national. La Compagnie capitalise sur le partenariat signé en 2022 avec l’Office National Marocain du Tourisme pour renforcer les synergies promotionnelles et commerciales des deux institutions et développer de nouveaux marchés.

Afin de toucher le plus grand nombre de clients, Royal Air Maroc s’est appuyé sur une puissante campagne à 360°, privilégiant les supports dynamiques, affichages grand format, écrans vidéos et digitaux, au plus près des cibles, dans les centre-villes, les transports en commun (métros, bus, tramways, gares…), les malls, etc. Elle est aussi déclinée massivement à travers les réseaux sociaux, par des activations de contenu et d’interaction avec les internautes.

Initiée d’abord au niveau de plusieurs villes de France, premier marché de la Destination Maroc, à travers plus de 2.000 faces d’affichage, la campagne poursuit son déploiement sur 16 autres pays ز Italie, Espagne, Portugal, Belgique, Pays Bas, Angleterre, Allemagne, Turquie, Tunisie, Mauritanie, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Emirats Arabes Unis, Israël, Canada, Etats Unis. Elle est également déclinée au niveau des différents salons professionnels, comme récemment lors de l’Arabian Travel Market de Dubaï.

L’ensemble des offres est accessible à la vente sur le site Internet de la Compagnie Nationale www.royalairmaroc.com, via ses centres d’appel ainsi que dans ses agences commerciales et le réseau des agences de voyages.