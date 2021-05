Rabat: exposition “Tableau d’espoir” à la Galerie de l’ICESCO pour l’art contemporain

La galerie de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) pour l’art contemporain abrite depuis jeudi l’exposition artistique “Tableau d’espoir”, initiée en partenariat avec le Groupe arabe du Cercle diplomatique au Maroc et en coopération avec l’Atelier Karmadi de Rabat.

Organisée dans le cadre de la célébration du Mois du patrimoine dans le monde islamique, sous le thème “Unis pour l’art et le patrimoine “, cette exposition comporte plus d’une centaine œuvres artistiques réalisées par 28 artistes du Maroc et d’autres pays arabes. Le produit des ventes de ces œuvres sera alloué à l’Hôpital Ibn Sina de Rabat pour le traitement des enfants atteints de cancer.

Dans son allocution à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de l’exposition, le directeur général de l’ICESCO, Salim Al-Malik, a souligné que la Galerie d’art contemporain de l’Organisation sera une adresse distinguée pour le parrainage de l’art et de la créativité dans les États membres et des tendances artistiques et créatives dans le monde.

Il a ajouté qu’à travers cette galerie, l’Organisation adresse un message civilisationnel visant l’ouverture de l’art devant les créateurs et la mise en place d’incubateurs d’art et de création contemporains sous toutes les formes, notamment la décoration, la calligraphie, les enluminures, la sculpture et la photographie.

Avec l’inauguration de cette galerie, l’ICESCO vise à accueillir l’ensemble des créations pionnières qui mettent en valeur la beauté de la civilisation islamique, en parrainant les créateurs et en nourrissant les talents créatifs afin qu’ils évoluent pour atteindre une valeur esthétique distinctive, a-t-il poursuivi, concluant que cette galerie deviendra un espace ouvert devant les Etats membres pour exposer leurs chefs d’œuvres artistiques.

De son côté, la présidente du Groupe arabe au Club diplomatique de Rabat, Nidaa Ezzat Sabry, a souligné que la galerie exprime à travers ses tableaux la mixité civilisationnelle et la diversité culturelle qui constituent pour les artistes, une source d’inspiration constante.

Les tableaux exposés dépeignent par leurs couleurs nombre de villes marocaines, notamment Rabat, Ifrane et Marrakech, outre des sites historiques comme les Oudayas et la noblesse du cheval arabe, notant que la femme a été une muse pour les artistes des différentes cultures.

L’exposition “Tableau d’espoir” a été inaugurée par la ministre de la Solidarité, du Développement Social, de l’Égalité et de la Famille, Jamila El Moussali, le ministre délégué chargé de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Driss Ouaouicha, la ministre déléguée chargée des Marocains résidant à l’étranger, Nezha El Ouafi et le Directeur général de l’ICESCO Salim Al-Malik, en présence de membres du corps diplomatique accrédités au Maroc et des artistes issus de pays arabes.