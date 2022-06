Rabat: convention-cadre de partenariat pour la création et la gestion de services culturels communaux

Cette convention, destinée à affiner et promouvoir les talents des enfants et des jeunes, a été signée en marge de la conférence de presse de lancement du programme des festivités “Rabat capitale de la culture africaine”, par le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, et la présidente du Conseil de la ville de Rabat, Asmaa Rhlalou.

Elle instaure le cadre de partenariat relatif à la création, l’équipement et la gestion de plusieurs équipements culturels de la commune, à savoir le cinéma Renaissance, l’Institut culturel Agdal, le Théâtre Al Mansour, le Conservatoire de musique et la Salle Mehdi Ben Barka. Lancé officiellement ce mercredi, le programme des festivités célébrant “Rabat, capitale de la culture africaine, se poursuivra jusqu’en mai 2023 sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI.

Le Comité des capitales africaines de la culture a officiellement annoncé en février 2020 la désignation de Rabat comme capitale de la culture africaine pour 2022-2023.