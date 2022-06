Conflit russo-ukrainien : Plus de 5 millions d’enfants ont besoin d’aide humanitaire, selon l’UNICEF

Dans un communiqué, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a indiqué que trois millions d’enfants en Ukraine et plus de 2,2 millions d’enfants supplémentaires réfugiés dans les pays d’accueil ont actuellement besoin d’une aide humanitaire, relevant que les déplacements de masse sont en train d’anéantir les moyens de subsistance et les possibilités économiques de nombreuses familles.

“Ces familles n’ont plus un revenu suffisant pour satisfaire aux besoins élémentaires de leurs enfants et ne sont pas en mesure de leur offrir un soutien approprié”, a déploré l’agence onusienne.

Face à ces besoins humanitaires, l’agence onusienne et ses partenaires œuvrent sur le terrain, en Ukraine et dans les pays voisins en fournissant aux enfants et aux familles des services de protection, d’approvisionnement en eau et d’assainissement, de santé, de nutrition et d’éducation, entre autres interventions humanitaires, a précisé le communiqué, ajoutant que dans les pays d’accueil des réfugiés, l’UNICEF soutient les systèmes nationaux, municipaux et locaux qui assurent des services essentiels.

En Ukraine, le fonds onusien a distribué des produits de santé et des fournitures médicales d’importance vitale à près de 2,1 millions de personnes dans les zones sinistrées, tout en assurant un accès à l’eau potable à plus de 2,1 millions de personnes vivant dans les zones où les réseaux ont été endommagés ou détruits et en offrant des fournitures scolaires à quelque 290.000 enfants.