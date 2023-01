Prix Katara pour la récitation du saint Coran: le Maroc en tête des pays qualifiés pour la phase finale

Le Maroc est en tête des pays qualifiés à cette étape avec 20 candidats, suivi du Levant et de l’Irak ( 17), de l’Égypte, du Soudan et de Somalie (17), des pays arabes du Golfe (04), tandis que 42 participants sont qualifiés de pays non arabes.

La valeur des prix pour les trois premières places de ce concours, organisé sous l’égide du ministère qatari du Waqf et des Affaires islamiques, s’élève à 900.000 riyals qataris.

Le gagnant de la première place doit empocher 500.000 riyals qataris, le second 300.000, et le troisième 100.000. Le prix Katara pour la récitation du saint Coran vise à découvrir et à encourager les talents distingués en matière de récitation du saint Coran.