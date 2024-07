Présidentielles au Venezuela : le Conseil électoral annonce la réélection de Nicolas Maduro à la tête du pays

Cette annonce a été faite plus de six heures après la fermeture des bureaux de vote, suscitant plusieurs questionnements de dirigeants de la région latino-américaine sur une possible tentative de fraude de la part du régime.

Le CNE a précisé qu’après le dépouillement de 80% des votes, Nicolas Maduro a obtenu 51,2% des voix, contre 44,2% pour son principal rival Edmundo Gonzales, candidat d’une coalition de l’opposition.

Auparavant, Edmundo Gonzales avait indiqué que les résultats des élections étaient « non dissimulables ». Il a ajouté que « le pays a choisi le changement dans la paix », laissant entendre que l’opposition avait remporté le scrutin.