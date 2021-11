Près de 17 millions de Nigérians en insécurité alimentaire en 2022 (rapport)

Entre octobre et décembre, plus de 12,1 millions de Nigérians vivant dans 21 États sont confrontés à une situation d’insécurité alimentaire critique ou d’urgence, indique le rapport publié vendredi.

Selon les prévisions, ce total atteindra 16,8 millions de personnes entre juin et août 2022, soit une hausse de plus de 4 millions de personnes.

Ce rapport, le “Cadre harmonisé” (CH), est publié deux fois par an sous l’égide du ministère nigérian de l’Agriculture avec l’appui technique et financier des Nations Unies et d’ONG.