Politique énergétique: les pays du CCG lancent une vision régionale commune sur la sécurité

Cette vision qui prône le développement et l’emploi de sources d’énergies renouvelables ainsi que l’utilisation optimale des ressources en hydrocarbures grâce à des technologies propres pour gérer leurs émissions et la réutilisation du dioxyde de carbone (CO2), prévoit l’intensification de l’action en vue de faire face aux défis futurs dans les domaines de l’eau et de la sécurité alimentaire ainsi qu’à une éventuelle aggravation des problèmes y afférents aux niveaux régional et international, à cause des changements climatiques et du déclenchement de conflits et crises.

Il s’agit également de renforcer les efforts pour garantir la stabilité des marchés mondiaux de l’énergie de manière à répondre aux intérêts des pays producteurs et consommateurs, dans le but d’épargner au monde les effets négatifs résultant des fluctuations des marchés et de la perturbation des chaînes d’approvisionnement mondiales.

La sécurité des pays du CCG est indivisible, en particulier à la lumière de l’instabilité que connaît la région et le monde, a souligné à cette occasion le Secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe, Jasem Mohamed Albudaiwi, ajoutant que celle-ci est liée au principe de la communauté de destin, qui contribue à l’intégration politique, militaire et sécuritaire entre les pays du CCG afin de maintenir la sécurité, la stabilité et la prospérité économique.

Il a dans ce sens souligné que la sécurité régionale n’est pas seulement un engagement politique, mais aussi moral, relevant que « le CCG est convaincu que le dialogue, la coopération, la coordination ainsi que le respect des points de vue sont des éléments fondamentaux et des boucliers fortifiés pour faire face à tous les défis ».

La vision commune, a-t-il expliqué, vise à assurer la sécurité, la stabilité et la paix dans la région, précisant que ses objectifs stratégiques sont fondés sur le maintien de la sécurité régionale, la stabilité des pays de la région, le renforcement de la paix et de la sécurité ainsi que l’édification de relations stratégiques et de partenariats régionaux et internationaux.

Il s’agit également d’assurer la sécurité des approvisionnements énergétiques et la stabilité des marchés pétroliers, le renforcement de la sécurité maritime, la sécurisation et la défense des ressources économiques vitales de la région, outre la création d’opportunités d’investissement pour renforcer ses capacités à réaliser le développement en vue de garantir la sécurité, la paix et la prospérité régionales et internationales durables, a-t-il ajouté.

Et de conclure que cette vision comprend plusieurs axes, portant notamment sur « la sécurité et la stabilité », « l’économie et le développement », et « l’environnement et le changement climatique », l’objectif étant de faire face à de nombreux défis et menaces, ayant trait à la sécurité, à l’ingérence dans les affaires intérieures des pays du CCG et des pays voisins, ou encore aux changements géopolitiques au niveau international, en plus des défis économiques, culturels et sociaux.