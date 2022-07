Plan de relance : Bruxelles lève des financements de 121 milliards d’euros

L’Exécutif européen, qui a publié vendredi son deuxième rapport semestriel sur le programme de financement post-covid, a indiqué que le montant levé inclut des obligations vertes pour un montant de 28 milliards d’euros, dont 16 milliards d’euros émis au cours du premier semestre 2022.

Malgré des conditions de marché plus volatiles, les investisseurs ont maintenu un vif intérêt pour le programme, assure la CE dans un communiqué.

Le commissaire européen chargé du budget et de l’administration, Johannes Hahn, a souligné, à cet égard, que ‘’ce rapport réaffirme la résilience du financement du programme NextGenerationEU, même en période de volatilité des marchés et d’instabilité géopolitique’’.

Les pays de l’UE continuent de bénéficier des bons résultats des emprunts de l’UE, ce qui contribue à soutenir la reprise et la résilience de l’Europe, a-t-il relevé.

Sur la base des fonds levés jusqu’à présent, la Commission a déboursé plus de 100 milliards d’euros aux pays de l’UE au titre de la facilité pour la reprise et la résilience (FRR) et 15,5 milliards d’euros pour d’autres programmes budgétaires de l’UE qui bénéficient d’un financement au titre de NextGenerationEU.

“NextGenerationEU” est un instrument temporaire de relance de plus de 800 milliards d’euros, destiné à aider l’Europe à se relever de la pandémie de Covid-19 et à contribuer à construire une Europe plus verte, plus numérique et plus résiliente.

Pour financer ce programme, la Commission européenne, au nom de l’Union, mobilisera sur les marchés des capitaux ces 800 milliards d’euros entre la moitié de l’année 2021 et la fin de l’année 2026. Environ 30 % des fonds sont levés par l’intermédiaire d’obligations vertes émises dans le cadre des obligations vertes ‘’NextGenerationEU’’.