USA: forte croissance de la création d’emploi en juin

Le nombre d’emplois non agricoles a augmenté de 372.000 au cours du mois, ce qui est supérieur aux 250.000 prévus par l’indice Dow Jones et confirme la vigueur de la croissance de l’emploi cette année, selon les données publiées vendredi par le Bureau des Statistiques de l’emploi.

Le taux de chômage était de 3,6% en juin, un chiffre inchangé par rapport à mai.

“La forte augmentation de 372.000 emplois non agricoles en juin semble ridiculiser les affirmations selon lesquelles l’économie se dirige ou serait déjà en récession”, a déclaré Andrew Hunter, économiste américain principal chez Capital Economics.

Le secteur des services professionnels et des services aux entreprises a mené la croissance de l’emploi en juin avec un gain de 74 000 emplois, suivi de près par un gain de 67.000 emplois dans le secteur des loisirs et de l’hôtellerie. À eux seuls, les restaurants et les bars ont créé 41.000 emplois, mais le secteur des loisirs et de l’hôtellerie compte toujours un déficit de 1,3 million d’emplois par rapport à son niveau d’avant la pandémie.

La forte progression de l’emploi en juin est un signe prometteur de résilience pour l’économie américaine, qui est confrontée à des risques croissants liés à l’inflation et aux efforts de la Réserve fédérale pour l’éradiquer. Malgré une baisse du produit intérieur brut (PIB) au premier trimestre de 2022 et une autre baisse possible au deuxième trimestre, l’économie américaine semble loin d’une véritable récession.