Paris candidate à l’accueil de la future Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d’argent

Quatre autres villes ont d’ores et déjà déclaré publiquement leur intérêt pour accueillir la future Autorité. Il s’agit de Francfort, Vienne, Madrid et Vilnius.

“Le paquet législatif portant sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) publié le 21 juillet 2021 par la Commission européenne prévoit la création d’une nouvelle autorité chargée de renforcer l’approche européenne de ce domaine. La future AMLA trouverait à Paris les conditions idéales pour son installation et celle de ses équipes”, a indiqué le ministère dans un communiqué.

“Paris dispose depuis longtemps d’un éco-système international dédié à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT), au sein duquel l’AMLA trouverait toute sa place. La France héberge déjà l’Agence bancaire européenne et le Groupe d’Action Financière, organismes avec lesquels l’AMLA aura des interactions nombreuses et fructueuses”, a souligné Bercy pour justifier sa candidature.

Le ministère de l’Economie a également invoqué les atouts de la capitale française en matière d’immobilier, de liaisons aériennes et ferroviaires et, pour les futurs salariés, en matière d’emploi pour les conjoints, et d’offres éducatives et culturelles.

La lutte contre le blanchiment au niveau européen se fait, actuellement, à travers des directives qui sont ensuite transposées dans les législations des 27 pays membres de l’Union européenne.