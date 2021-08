Paris, Berlin et Londres dénoncent l’accélération par l’Iran de la production d’uranium enrichi

« Nous, gouvernements de la France, de l’Allemagne et du Royaume-Uni (les E3), avons pris note avec une grande préoccupation des derniers rapports de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) qui confirment que l’Iran a produit pour la première fois de l’uranium métal enrichi jusqu’à 20% et a augmenté significativement sa capacité de production d’uranium enrichi jusqu’à 60% », écrivent dans un communiqué commun les ministères des Affaires étrangères des trois pays.

Rappelant qu’il s’agit de violations graves par l’Iran de ses engagements au titre du Plan d’action global commun (JCPoA), les trois capitales estiment que « ces activités constituent des étapes clé du développement d’une arme nucléaire et l’Iran n’a aucun besoin civil crédible de les poursuivre ».

« Nos préoccupations sont renforcées par le fait que l’Iran a substantiellement réduit les accès de l’AIEA en se désengageant des arrangements de vérification et de suivi du JCPoA et en cessant l’application du Protocole additionnel », affirment les trois pays pour qui « les activités de l’Iran sont d’autant plus inquiétantes que les discussions de Vienne ont été interrompues à la demande de Téhéran il y a deux mois maintenant et que l’Iran ne s’est pas encore engagé sur une date pour leur reprise ».

« Alors qu’il refuse de négocier, l’Iran crée des faits accomplis sur le terrain qui compliquent encore plus le retour au JCPoA », déplorent les trois capitales occidentales.

« L’Iran doit mettre un terme sans délai à toutes les activités qu’il poursuit en violation du JCPoA », demandent la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni qui ont appelé « fermement l’Iran à reprendre sans plus tarder les négociations à Vienne afin de les conclure rapidement et avec succès”.