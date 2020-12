Vers une nouvelle ère dans les relations entre le Royaume du Maroc et l’Etat d’Israël (Déclaration Conjointe)

Le Royaume du Maroc, les Etats-Unis d’Amérique et l’Etat d’Israël, en se référant à l’entretien téléphonique qui a eu lieu entre le roi Mohammed VI et le président Donald Trump, le 10 décembre 2020, ainsi qu’à leurs déclarations historiques respectives publiées le même jour, ainsi que par le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, saluent l’opportunité à laquelle ont donné lieu les extraordinaires efforts des Etats-Unis et leur leadership, précise la Déclaration Conjointe.

La déclaration Conjointe met aussi en exergue la Proclamation des Etats-Unis portant sur la reconnaissance de la souveraineté du Royaume du Maroc sur le Sahara, tout en stipulant que les « Etats-Unis reconnaissent la souveraineté marocaine sur l’ensemble du territoire du Sahara occidental et réaffirment leur soutien à la proposition d’autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc comme seule base pour une solution juste et durable du différend sur le territoire du Sahara occidental ».

Pour faciliter les progrès dans la poursuite de cet objectif, les trois pays stipulent également que les États-Unis “encourageront le développement économique et social avec le Maroc, y compris sur le territoire du Sahara occidental, et, à cette fin, ouvriront un consulat sur le territoire du Sahara occidental, à Dakhla, pour promouvoir les opportunités économiques et commerciales en faveur de la région ».

Dans la même Déclaration, les trois pays rappellent l’échange de vues qui a eu lieu durant ledit entretien entre le roi Mohammed VI et lepPrésident Trump à propos de la situation actuelle au Moyen-Orient, au cours duquel le souverain a réitéré la position cohérente, constante et inchangée du Royaume du Maroc sur la question palestinienne, ainsi que la position exprimée sur l’importance de préserver le statut spécial de la ville sacrée de Jérusalem pour les trois religions monothéistes, pour le souverain, en sa qualité depPrésident du Comité Al-Qods.

Les trois pays reconnaissent le rôle historique dont le Maroc s’est toujours acquitté pour le rapprochement des peuples et la promotion de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient, et tenant compte des liens particuliers que le roi entretient avec la communauté juive marocaine vivant au Maroc et partout dans le monde, y compris en Israël, selon la Déclaration conjointe.

Ils se disent conscients que l’établissement de relations diplomatiques complètes, pacifiques et amicales est dans l’intérêt commun des deux pays, et qu’il contribuera à faire avancer la cause de la paix dans la région, à renforcer la sécurité régionale, à ouvrir de nouvelles opportunités pour l’ensemble de la région.

Rappelant l’entretien entre le roi et le président américain, le souverain a confirmé l’intention du Royaume du Maroc et de l’Etat d’Israël d’accorder les autorisations de vols directs entre le Maroc et Israël, y compris via les compagnies aériennes israélienne et marocaine, et d’octroyer des droits de survol et de reprendre sans délai les contacts officiels pleins et entiers entre homologues marocains et israéliens et d’établir des relations diplomatiques complètes, pacifiques et amicales.

Il s’agit aussi, selon la Déclaration Conjointe, de promouvoir une coopération économique bilatérale dynamique et innovante, de poursuivre la coopération dans les domaines du commerce; de la finance et de l’investissement, en matière d’innovation et de technologie; d’aviation civile; de visas et de services consulaires; de tourisme; d’eau, d’agriculture et de sécurité alimentaire; de développement; d’énergie et de télécommunications; et dans d’autres secteurs qui pourraient être définis d’un commun accord et de procéder à la réouverture des bureaux de liaison à Rabat et à Tel-Aviv.

Sur la base de ce qui précède, souligne la Déclaration Conjointe, le Royaume du Maroc, les États-Unis d’Amérique et l’État d’Israël conviennent de s’engager à respecter pleinement les dispositions de la présente Déclaration, à les promouvoir et à les défendre et de convenir que chaque partie aura pleinement honoré ses engagements avant fin janvier, et qu’elle aura identifié des actions nouvelles.

Ils conviennent aussi d’œuvrer en conséquence aux niveaux bilatéral, régional et multilatéral.

La Déclaration Conjointe a été signée devant le roi par le chef du gouvernement, M. Saad Eddine El Otmani, le conseiller principal du président des États-Unis, M. Jared Kushner et M. Meir Ben-Shabbat, conseiller à la Sécurité nationale de l’État d’Israël.