Ouverture au Caire de la 159-ème session du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau des ministres des Affaires étrangères, avec la participation du Maroc

Le Maroc est représenté à cette réunion par une délégation composée de l’ambassadeur du Royaume en Egypte et son représentant permanent auprès de la Ligue arabe, Ahmed Tazi, du directeur du Machrek, du Golfe et des organisations arabes et islamiques au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Fouad Akhrif, et du chef de division des organisations arabes et islamiques audit ministère, Abdelali Al-Jahed.

Présidée par l’Égypte, la réunion abordera plusieurs questions politiques, économiques, sociales, juridiques, financières et administratives.

La question palestinienne figure en tête de l’ordre du jour de cette rencontre. A cet égard, les débats porteront notamment sur l’évolution du conflit arabo-israélien, la mise en œuvre de l’Initiative de paix arabe, les développements et les violations israéliens dans la ville d’Al-Qods occupée, la sécurité hydrique arabe et le vol d’eau par Israël dans les territoires arabes occupés, et le Golan arabe syrien occupé.

La réunion discutera de l’activation de l’action arabe commune et du projet de l’ordre du jour de la 32-ème session ordinaire du Sommet arabe, qui se tiendra au Royaume d’Arabie saoudite.

L’évènement s’attardera également sur les affaires arabes et la sécurité nationale, notamment une solution pacifique au différend frontalier libyo-égyptien et le barrage éthiopien de la Renaissance, ainsi que sur un mémorandum irakien sur le soutien aux droits de l’Irak pour préserver les ressources en eau des bassins du Tigre et de l’Euphrate.

En outre, la réunion se penchera sur l’évolution de la situation en Libye, au Yémen, au Soudan, en Somalie, sur la question des îles émiraties occupées par l’Iran, la solidarité avec le Liban, la sécurité de la navigation et l’approvisionnement énergétique dans la région du Golfe arabe. L’ordre du jour comprend aussi l’adoption d’une position arabe unifiée concernant la violation par les forces turques de la souveraineté irakienne et l’ingérence turque dans les affaires intérieures des pays arabes.

Sur le plan politique, les ministres arabes des Affaires étrangères discuteront de l’ingérence iranienne dans les affaires intérieures des pays arabes et de la création d’une zone exempte d’armes nucléaires et d’autres armes de destruction massive au Moyen-Orient, et des relations arabes avec les organisations internationales et régionales.

Quant au volet social, la rencontre s’arrêtera notamment sur l’accompagnement des déplacés internes dans les pays arabes, notamment des déplacés irakiens, la Journée arabe de la population et du développement et le rapport annuel au titre de l’année 2022 du Comité de la Charte arabe des droits de l’Homme.