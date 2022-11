Ouverture à Marrakech du 69ème Congrès des Femmes Chefs d’Entreprises Mondiales

La cérémonie d’ouverture de cette messe annuelle, qui représente le plus important rassemblement de par le monde de femmes décideurs et leaders œuvrant dans différents secteurs, a été rehaussée par la présence de M. André Azoulay, Conseiller du Roi, et de M. Younes Sekkouri, ministre de l’Intégration Economique, du Micro-Entrepreneuriat, de l’Emploi et des Compétences.

Organisé cette année par l’Association des femmes cheffes d’entreprises du Maroc (AFEM) sous le thème “Une croissance durable plus forte ensemble”, le FCCM regroupe des personnalités parmi lesquelles : des Ministres, des Présidents de régions, des Maires et élus, des leaders d’organisation d’ONG, des Opérateurs économiques, des Bailleurs de fonds et Agences de coopérations au développement…, offrant à tous les participant(es) une opportunité d’affaires, de business et d’investissements.

Etalé sur deux jours, l’évènement propose un programme au format permettant des échanges et un Networking efficace : Plénières, workshop, exposition, les partenaires et exposants auront un espace ou présenter leurs services, leurs technologies ou leurs équipements…

En somme, une porte ouverte sur les marchés internationaux et le business-export est l’objectif affiché par ce congrès de haute facture.

Les débats auront à illustrer les bénéfices des pratiques environnementales et sociales de gouvernance des organisations qui s’y sont engagées et leur impact au niveau des performances financières et sociales.

Ils auront aussi à présenter les outils nécessaires pour évaluer ou mesurer leurs efforts de durabilité et à analyser les perspectives de mutualiser ces expériences réussies et d’intégrer ces nouvelles pratiques globalement efficientes notamment dans les pays émergents.

L’AFEM accueille cette 69e édition après la 61e édition en 2013. Les objectifs affichés sont d’ordre socio-politiques et économiques, l’AFEM étant engagée dans une vision globale pour contribuer à la diplomatie économique comme au développement du Royaume, et ainsi véhiculer une image forte et dynamique de l’économie nationale.