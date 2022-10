Ouverture à Fès de la 4è session annuelle ordinaire du Conseil Supérieur de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains

Cette session, qui se poursuivra jusqu’au 20 octobre, se caractérise par la participation de 250 Ouléma, membres du Conseil Supérieur, représentant les 34 sections de la Fondation Mohammed VI, dont 50 femmes Alimate.

Réunie dans la continuité de l’application des dispositions de l’article 4 du Dahir constitutif de la Fondation, cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’unification et la coordination des efforts des Ouléma musulmans, au Maroc et dans les autres États africains, en vue de faire connaître les valeurs de l’Islam tolérant, les diffuser et les consolider, et d’intégrer les valeurs religieuses de tolérance dans toute réforme à laquelle est subordonnée toute action de développement en Afrique, tant au niveau du continent africain qu’au niveau de chaque pays.

Cette rencontre vise, par ailleurs, à animer l’action intellectuelle, scientifique et culturelle en rapport avec la religion musulmane en Afrique, consolider les relations historiques qui lient le Maroc aux autres États africains et veiller à leur développement, et assurer la revitalisation du patrimoine culturel islamique africain commun, en le faisant connaître et en œuvrant à sa diffusion, sa conservation et sa sauvegarde.