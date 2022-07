ONU: Le processus de reconstruction passe par des politiques orientées vers la durabilité (Benali)

Cette démarche repose sur des actions décisives et efficaces afin de lutter contre le changement climatique, la perte de la biodiversité, la pollution et les déchets d’une manière qui corresponde aux défis auxquels le monde est confronté, a souligné Mme Benali, qui intervenait en sa qualité de présidente de la 6è Assemblée des Nations Unies pour l’Environnement (UNEA-6), dans le cadre du Forum politique annuel de haut niveau sur le développement durable qui se tient à New York (4-15 juillet).

Pour contribuer à l’accélération de la mise en œuvre de l’agenda de 2030, l’UNEA-6 a érigé en priorités des politiques qui peuvent entraîner des effets multiplicateurs et permettre des progrès dans tous les objectifs du développement durable (ODD), a-t-elle relevé lors de ce Forum initié par le Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) sous le thème “reconstruire en mieux après la pandémie de Covid-19, tout en avançant sur la voie d’une mise en œuvre intégrale du Programme de développement durable à l’horizon 2030”.

Il s’agit notamment, selon la ministre, de promouvoir des changements et des politiques transformateurs et systémiques qui répondent simultanément à plusieurs défis environnementaux, économiques et sociaux, en réorientant les flux financiers pour servir la réalisation des ODD grâce à des approches innovantes et holistiques qui valorisent la nature, ainsi que l’intégration, de manière équilibrée, de la dimension environnementale du développement durable dans les politiques, stratégies et planifications nationales.

Parmi les priorités de l’UNEA-6 figurent aussi le partage des connaissances et le renforcement des capacités dans les domaines de la recherche et du développement, de l’innovation technologique, le but étant d’améliorer le partage des informations et le soutien technique pour une reprise durable, inclusive et résiliente.

Dans la même veine, la ministre a mis l’accent sur l’importance de garantir des infrastructures durables et résilientes, en renforçant les cadres qui maintiennent et améliorent la connectivité écologique, évitent une fragmentation supplémentaire et minimisent les autres impacts potentiels sur les écosystèmes et les moyens de subsistance, et promeuvent les infrastructures naturelles.

Le Forum politique de haut niveau pour le développement durable (FPHN) est la plate-forme centrale des Nations unies pour le suivi et l’examen de l’Agenda 2030 et ses 17 Objectifs du développement durable (ODD), adoptés par l’Assemblée générale de l’ONU le 25 septembre 2015. Il se réunit chaque année au niveau ministériel sous les auspices de l’ECOSOC et tous les quatre ans avec la participation des Chefs d’État et de gouvernement sous l’égide de l’Assemblée générale de l’ONU.