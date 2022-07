Dakhla: le GCTP prône des solutions négociées pour résoudre les différends

Dans la déclaration finale sanctionnant les travaux de la 10é session du Parlement global pour la tolérance et la paix, qui s’est tenue du 13 au 15 juillet à Rabat et Dakhla, en présence du président de la Chambre des représentants, le président du parlement global pour la tolérance et la paix et d’éminentes personnalités de par le monde ont exprimé leur engagement envers les nobles missions de ce Parlement, mettant en avant son rôle crucial dans le maintien et le renforcement des valeurs de la tolérance et de la paix face aux nouvelles mutations mondiales.

A cette occasion, ils ont salué le rôle exemplaire du Parlement marocain dans la diffusion de la culture de tolérance et de paix, insistant sur la nécessité de prendre en compte l’élargissement et le renforcement des alliances parlementaires mondiales pour répondre aux besoins fondamentaux de l’humanité.

De même, ils ont relevé l’importance d’assurer la sécurité alimentaire à travers la coordination des efforts pour assurer l’approvisionnement alimentaire suffisant dans les régions nécessiteuses et la préservation de la biodiversité agricole, en s’appuyant sur la science, l’innovation et les bonnes pratiques.

Ils ont également souligné les responsabilités des parlementaires en tant que représentants de leur peuple dans la conjoncture difficile actuelle, appelant les pays à respecter les accords signés portant sur l’acheminement des aliments, en particulier dans les pays en proie à la famine.

Lors de cette rencontre, il a été procédé à l’élection de Mohamed Ahamed Zoubeiri de l’Union des Comores, en tant que nouveau président du Parlement global pour la tolérance et la paix pour le mandant 2022-2023, succédant ainsi à la Colombienne Margarita Maria Restrepo Arango.

En outre, deux conventions de coopération ont été signées à cette occasion, dont la première entre le GCTP et la Chambre des représentants, tandis que la seconde a été conclue entre le GCTP et le Parlement uruguayen.

Le Parlement global pour la tolérance et la paix fait partie des instances relevant du CGTP qui se veut une organisation internationale soucieuse de consacrer les principes humanitaires nobles et de diffuser les valeurs de tolérance et de paix entre les peuples et les pays conformément aux orientations et principes des Nations Unies.