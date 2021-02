ONU : Ján Kubis prend ses fonctions d’Envoyé spécial pour la Libye

“Alors qu’il prenait ses fonctions (lundi), l’Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la Libye et Chef de la Mission d’appui des Nations-Unies en Libye (MANUL), Ján Kubis, a poursuivi ses échanges avec des interlocuteurs libyens, à la suite de ses conversations téléphoniques avec le président du Conseil de la présidence, M. Fayez Serraj et le ministre des Affaires étrangères M. Mohammed Siala la veille”, a précisé l’ONU dans un communiqué.

Le nouvel émissaire onusien a aussi eu des entretiens téléphoniques avec M. Agila Saleh, président de la Chambre des représentants et a discuté de la situation actuelle, à la suite de la réunion du Forum de dialogue politique libyen en Suisse et de la voie à suivre, y compris la convocation prochaine de la Chambre des représentants.

M. Kubis a également parlé avec M. Mohammad Younes Menfi, Président du Conseil de Présidence désigné et M. Abdul Hamid Mohammed Dbeibah, Premier Ministre désigné, avec lesquels il a discuté de “la voie à suivre pour assurer une transition harmonieuse du pouvoir vers la nouvelle autorité exécutive intérimaire unifiée”.

Il a noté l’intention du Premier Ministre désigné de former un Cabinet inclusif et représentatif, dans le délai fixé par la Feuille de route du Dialogue politique, “qui reflètera la richesse et la diversité de la société libyenne et de ses composantes, y compris les femmes et les jeunes, capable de résoudre les problèmes les plus urgents en Libye, y compris la fourniture de services à la population sur une base juste et équitable et la réconciliation nationale”, selon l’ONU, qui souligne qu’il est d’une “importance cruciale” pour le gouvernement et le peuple de préparer et de tenir les élections nationales du 24 décembre 2021.

M. Kubis a souligné l’engagement des Nations Unies en faveur d’une Libye stable, prospère, souveraine et unifiée, en s’appuyant sur l’élan généré par les développements positifs réalisés ces derniers mois dans les dossiers politique, sécuritaire et économique, y compris l’accord de cessez-le-feu.