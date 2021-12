ONU: Guterres appelle à une “meilleure” coopération internationale sur les questions migratoires

Dans son message à l’occasion de la journée internationale des migrants célébrée le 18 décembre de chaque année, le chef de l’ONU a estimé qu’il faut reconnaître “tout l’intérêt” que présentent des filières de migration régulière, aussi bien pour les migrants que pour les pays d’accueil.

Il a tenu, dans ce cadre, à saluer la contribution qu’apportent les migrants du monde entier à la lutte contre de nombreux maux, dont la pandémie de Covid‑19, relevant que tout au long de la pandémie, les migrants ont partout œuvré à l’enrichissement des sociétés et ont souvent été aux avant-postes de la lutte contre le coronavirus, que ce soit comme scientifiques, soignants ou travailleurs essentiels.

Réaffirmant l’engagement onusien en faveur de migrations sûres et dignes, M. Guterres a indiqué que lors du Forum d’examen des migrations internationales prévu en 2022, l’accent sera mis sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.

“Il sera l’occasion de redoubler d’efforts pour assurer la pleine inclusion des migrants au moment même où nous nous employons à bâtir des sociétés plus résilientes, plus justes et plus durables”, a-t-il souligné.

Le SG de l’ONU s’est en outre, félicité de la campagne d’appel à contributions lancée par le Réseau des Nations Unies sur les migrations en vue de renforcer le Pacte, encourageant les États membres et tous les autres acteurs intéressés à y participer.