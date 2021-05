ONU: Faire du patrimoine culturel et naturel de l’Afrique un catalyseur de croissance

A l’occasion d’une série de conférences sur l’Afrique axée sur l’identité culturelle, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a plaidé mercredi pour faire du patrimoine culturel et naturel riche et diversifié du continent un catalyseur de la croissance et de la transformation de l’Afrique.

“Avec la propagation de la haine et de l’intolérance dans le monde, nous devons non seulement défendre la diversité, mais y investir”, a souligné M. Guterres dans un discours à cette occasion dans lequel il a souligné que la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel est plus que jamais nécessaire alors que le continent “s’emploie à surmonter la perturbation de la pandémie de Covid-19 et à poursuivre un développement pacifique et durable”.

António Guterres a rappelé qu’il était “totalement inacceptable que l’Afrique accuse un retard dramatique en matière de vaccination en raison du manque de vaccins disponibles sur le continent africain”. Pour lui, “pour faire face aux défis complexes d’aujourd’hui, nous devons trouver de meilleurs moyens de remédier aux maux du passé qui ont engendré la méfiance et la division”.

“Et nous avons besoin d’un sens plus fort de la solidarité et de la coopération multilatérale pour atteindre les objectifs de développement durable et ne laisser personne de côté. Pour que cela soit possible, nous devons également exprimer une solidarité très claire avec le continent africain en ce moment dramatique où nous sommes toujours sous le terrible impact de la pandémie de Covid-19”, a-t-il ajouté.