ONU : 15 nouveaux membres élus au Conseil des droits de l’Homme

Après le dépouillement des bulletins de vote, le président de l’AG de l’ONU, Dennis Francis, a annoncé que l’Albanie, le Brésil, la Bulgarie, le Burundi, la Chine, la Côte d’Ivoire, Cuba, la République dominicaine, la France, le Ghana, l’Indonésie, le Japon, le Koweït, le Malawi et les Pays-Bas avaient été élus pour une durée de trois ans, à compter du 1er janvier 2024.

La Chine, la Côte d’Ivoire, Cuba, la France et le Malawi ont été réélus pour un second mandat.

Le Conseil des droits de l’Homme a la responsabilité de « défendre et de faire progresser les libertés fondamentales à l’échelle mondiale », selon l’ONU. Il a été créé en 2006 et se compose de 47 États membres, élus au scrutin secret par la majorité des membres de l’Assemblée générale.

Les sièges sont répartis entre les groupes régionaux d’États comme suit: Afrique (13); Asie-Pacifique (13); Europe de l’Est (6); Amérique latine et Caraïbes (8) et Europe occidentale et autres (7).