Nigeria: le parti au pouvoir désigne un nouveau président

M. Ganduje, ancien gouverneur de l’Etat de Kano, dans le nord du pays, a été choisi nouveau président de l’APC lors d’une réunion du conseil exécutif national à laquelle a pris part le président Bola Tinubu.

Le nouveau président du parti a rallié le soutien des membres pour continuer à défendre les idéaux du groupe politique, tout en exprimant sa gratitude pour la confiance unanimement accordée à sa nomination.

“Notre objectif principal sera de promouvoir l’unité du parti et de défendre et d’accroître les sièges exécutifs et législatifs que nous détenons actuellement”, a dit M. Ganduje.

“Sous ma direction, la démocratie interne sera strictement respectée, avec une politique délibérée visant à engager des consultations plus larges et à rendre le parti fonctionnel tout au long de l’année”, a-t-il poursuivi.

Il a promis de promouvoir davantage de réformes au sein du parti, en accord avec le paysage politique actuel du Nigeria.

Il a également ajouté que sa direction de l’APC se concentrerait sur l’unification des membres afin d’obtenir le soutien du gouvernement pour relever de manière appropriée les défis auxquels les Nigérians sont quotidiennement confrontés.