Le Maroc et les Lionnes de l’Atlas, vitrine d’un sport africain leader et bâtisseur (Le Figaro)

Des exploits des Lions de l’Atlas au mondial de Qatar et celui des Lionnes de l’Atlas qualifiées en 8èmes de finale “se construit un héritage dédié à une jeunesse et à un peuple en fête et en quête de nouveaux défis”, souligne Souad Soulimani, membre de l’Observatoire du Sport Business depuis 2016, dans un article publié par le grand tirage.

Afficher et revendiquer le sport comme acteur et fer de lance d’un Royaume qui prouve que tradition, modernité et mixité s’accordent plus que jamais au féminin est le leitmotiv d’un Maroc qui croit au sport comme fédérateur et émancipateur et qui mise plus que jamais sur sa promotion pour s’adresser à une jeunesse rêveuse et ambitieuse, souligne la fondatrice de MediaSpoliS, spécialisée dans l’éducation aux médias et la production de contenus dédiés au leadership féminin.

En premier lieu aux jeunes filles à la recherche de rôle modèles prêtes à pleinement s’exprimer et exister dans le Maroc de demain qui leur tend la main aujourd’hui et leur ouvre fièrement les bras, relève l’auteure, également la présidente de Radio Déclic, un média qui donne la parole aux habitants des quartiers populaires sur des sujets sociétaux majeurs.

Et d’ajouter qu’avec l’organisation de la CAN 2022 des féminines qui s’est tenue du 2 au 23 juillet dernier, le Maroc affiche ses ambitions à savoir bâtir et réussir par le sport, précisant que ces dernières années, les plans d’aménagement et d’accès au sport pour toutes et tous se sont multipliés dans le Royaume.

L’impact aura été porté et pleinement consacré par le ballon rond, qui a rassemblé tout un peuple et bien au-delà des frontières: le football pour porter des valeurs, changer le regard du monde sur la place des femmes africaines avec des athlètes féminines qui prennent toute leur place comme ambassadrices et “role models” pour construire le Maroc et l’Afrique de demain, soutient-on.

Un pari réussi dans le pays qui a vu ses joueuses se hisser en finale de la CAN 2022 et un bel intérêt avec une affluence record pour les demi-finales, poursuit l’auteure, qui rappelle la performance des Lions de l’Atlas, emmenés par Walid Regragui, pour écrire une des plus belles pages de l’histoire du sport africain, érigeant l’équipe marocaine en porte-drapeau d’un continent en quête de reconnaissance et à la conquête du monde.

Et de souligner que cette volonté de montrer la passion du sport, l’amour du maillot et celle de tout un pays a été totalement reprise et incarnée par les féminines, qui à leur tour, ont rugi d’une seule voix pour s’imposer historiquement à l’occasion de leur première participation à la Coupe du Monde.