Niger : 1.300 militaires français achèvent leur retrait du pays

Plus de 1.300 soldats français ont définitivement quitté le sol nigérien avec plus de 80% de matériel de guerre, à la date du mercredi, en direction de N’Djamena au Tchad et de la France, dans le cadre du processus de désengagement français au Niger, a annoncé l’armée nigérienne.

« Le désengagement des troupes françaises se déroule conformément à l’agenda annoncé par les autorités nigériennes dans de bonnes conditions de sécurité. Les convois terrestre et aérien se poursuivent », comme convenu, a dit l’armée nigérienne dans son bulletin d’information hebdomadaire.

Les opérations de départ du premier convoi des militaires français basés au Niger avaient débuté le 10 octobre, sous escorte des Forces de défense et de sécurité nigériennes.

La France disposait de plus de 1.500 soldats au Niger, stationnés sur des sites à Ouallam, à Ayorou (Tabarey-Barey) et à Niamey.