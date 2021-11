Nasser Bourita reçoit le vice-Premier ministre, ministre de la Défense israélien

M. Gantz effectue une visite officielle au Maroc du 23 au 25 novembre à la tête d’une importante délégation.

Plus tôt dans la journée, M. Gantz a été reçu, en exécution des Hautes Instructions Royales, respectivement par le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense Nationale et par le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des Forces Armées Royales (FAR) et Commandant la Zone Sud.

Le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense Nationale, Abdeltif Loudyi, et le vice-Premier ministre, ministre de la Défense de l’Etat d’Israël ont procédé, à cette occasion, à la signature d’un Mémorandum d’Entente dans le domaine de la défense couvrant les échanges d’expériences et d’expertise, le transfert technologique, les formations ainsi que la coopération dans le domaine de l’industrie de défense.