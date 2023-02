Mondial des clubs (2e tour) : Wydad de Casablanca/Al-Hilal (1-1, 5-3 t.a.b) (déclarations)

— Mehdi Ennafti (entraineur du Wydad de Casablanca):

“Nous avons affronté une bonne équipe d’Al Hilal. Lors des dernières minutes du temps réglementaire, on a essayé de défendre et conserver notre avantage, mais les joueurs ont été un peu fatigués et nous avons encaissé un but sur pénalty. C’est très difficile à digérer”.

— Ramon Diaz (entraineur d’Al Hilal) :

“Les deux équipes méritaient la victoire, mais le résultat du match est équitable. Le WAC a bien démarré la rencontre, mais après les 15 premières minutes, nous avons pu entrer dans le jeu. Je remercie le Maroc pour le bon accueil et la bonne organisation de ce Mondialito.

Je félicite aussi les joueurs pour le grand match qu’ils ont livré. Nous allons nous reposer un peu pour bien préparer la demi-finale face à Flamengo”.

— Ayoub El Amloud (défenseur du Wydad): “Nous étions très proches de la victoire et avions contrôlé le match de bout en bout. Nous avons perdu sur de petits détails. C’est la loi du football, quand on rate des occasions, on encaisse des buts certainement”. — Moussa Marega (attaquant d’Al Hilal): “Jouer face au Wydad avec son public incroyable n’est pas une chose aisée. J’ai été fasciné par les supporters du Wydad. Le WAC dispose de très bons joueurs. Nous avons mérité la victoire”. — Didier Lamkel Zé (Attaquant du Wydad): “Nous avons eu beaucoup d’occasions durant cette rencontre. Mais, malheureusement, on a encaissé un but sur pénalty en fin du temps réglementaire. C’est décevant de perdre de cette façon, surtout après avoir dominé le match. On savait qu’ Al Hilal aime garder le ballon, mais on a fait de notre mieux. Maintenant, on va continuer de travailler”.