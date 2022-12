Mondial 2022 : le match Maroc-Portugal vu par des joueurs et des entraîneurs portugais

La victoire écrasante 6-1 contre la Suisse en huitièmes de finale a nourri l’espoir et renforcé la confiance des Portugais, en quête de leur premier titre mondial.

Toutefois, ils devront se mesurer à un adversaire intraitable, auteur d’une belle performance au premier tour et tombeur en huitièmes de finales de l’Espagne, championne du monde 2010 et l’un des prétendants au titre cette année.

Des prestations qui force l’admiration mais qui inquiètent nombre de sportifs portugais, qui ont mis en garde contre la force de l’équipe marocaine et sa discipline sur le terrain.

Pour l’entraîneur Daniel António Lopes Ramos, les co-équipiers de Cristiano Ronaldo doivent être prudents face au Maroc, le “cheval noir” de ce Mondial, qui a “complètement arrêté l’Espagne”.

“Attention au Maroc”, a déclaré cet ancien joueur au magazine sportif “A Bola”, pour qui les Lions de l’Atlas chercheront à utiliser la même arme défensive qui leur a permis de dominer leur groupe et d’éliminer La Roja, rappelant que les protégés de Walid Regragui devront se mesurer à des compétences individuelles et collectives plus intenses de l’équipe portugaise.

Même son de cloche chez Fernando Nélson Alves, ancien international portugais, qui a mis en garde contre une équipe marocaine qui se bat pour chaque tir comme s’il était le dernier en plus de mettre beaucoup de pression sur le porteur du ballon.

Selon lui, cette tactique devient “très dangereuse, surtout quand le Maroc joue sur les passes rapides”, soulignant que la sélection marocaine regorge de “très bons joueurs individuellement, physiquement et techniquement”.

Pour sa part, l’entraîneur João Tralhão, qui a salué la performance des Lions de l’Atlas, a appelé à ne pas sous-estimer l’équipe marocaine qui a fait preuve d’une compétitivité sans égal lors de ses différents matchs.

Il a fait part, dans une déclaration au même magazine, de sa confiance dans la capacité de la sélection portugaise à renverser n’importe quel concurrent, relevant que la victoire écrasante contre la Suisse a donné aux Portugais un fort élan psychologique pour aller loin dans cette compétition.

Après avoir souligné que l’équipe marocaine comprend des joueurs de haut niveau dans tous les postes, il a mis en avant la mentalité combative et le courage avec lesquels les Lions de l’Atlas affrontent leurs adversaires, considérant que d’un point de vue technique, c’est une équipe complémentaire et équilibrée au niveau de toutes les lignes.

Il en va de même pour l’entraîneur Jorge Paixão pour qui les joueurs marocains sont très bons, forts en défense et jouent avec un schéma tactique “serré et féroce”.

Selon Jorge Paixão, qui dirige l’équipe de Yarmouk (Koweït), les Lions de l’Atlas sont capables de déséquilibrer leur adversaire, jouissent d’un bon moral et veulent continuer à écrire l’histoire.

En conclusion, les passionnés du sport et les Portugais en général sont conscients que la tâche contre le Maroc ne sera pas facile, mais ils demeurent confiants, surtout après la grande victoire 6-1 face à la Suisse dans un match où Gonzalo Ramos a brillé de mille feux.