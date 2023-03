Mohcine Jazouli : la région de l’Oriental s’impose comme un modèle de puissance régionale

S’exprimant lors des “Orientales de l’investisseur”, dans le cadre de l’évènement “les Orientales”, organisé à l’occasion de la célébration des 20 ans du lancement de l’Initiative Royale pour le développement de la région de l’Oriental, M. Jazouli a indiqué que cette région s’est dotée d’infrastructures aux meilleurs standards internationaux. A cet égard, le ministre a précisé qu’elle dispose du 3ème réseau routier du Maroc, qui assure une connectivité logistique exemplaire, ajoutant que ses 3 aéroports, avec en tête Oujda-Angad, l’ouvrent sur le monde et permettent d’entretenir des liens forts avec sa communauté de Marocains résidant à l’étranger. S’agissant du port de Nador-West Med, il a fait savoir qu’il viendra davantage mettre en valeur le potentiel géostratégique de la région qui, avec plus de 200 km de littoral, deviendra sans nul doute un hub méditerranéen, notant de même que les habitants de la région sont majoritairement des jeunes et hautement qualifiés. Et de poursuivre que les universités de la région concourent à la formation de plus de 80.000 étudiants dont les talents rivalisent avec les principaux pôles universitaires de la nation. Au volet touristique, le ministre a mis en avant la station touristique de Saidia et la lagune de “Marchica”, qui représentent une offre hôtelière développée pour mettre en valeur le capital immatériel et historique de la région. Les perspectives en termes d’énergie verte sont aussi particulièrement prometteuses, a-t-il fait remarquer, et ce grâce aux importantes ressources en énergies renouvelables auxquelles les investisseurs s’intéressent d’ores et déjà. Par ailleurs, M. Jazouli a souligné que grâce au leadership résolu de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc aborde aujourd’hui une phase nouvelle de son développement, caractérisée par l’édification d’un Etat social, ajoutant que cette phase nouvelle est fondée à travers des chantiers sociaux audacieux, au premier rang desquels la généralisation de la protection sociale. Concernant la nouvelle charte de l’investissement, M. Jazouli a fait savoir qu’elle s’adresse à tous les investisseurs, nationaux comme étrangers, et tous les investissements, petits et grands, et incarne la réforme de la politique de l’État en matière de développement et de promotion des investissements.

Pour sa part, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a fait savoir que la région de l’Oriental a tout ce qu’il faut pour devenir un moteur de croissance nationale, et dispose de grandes perspectives de développement à l’avenir, ce qui nécessitera une forte impulsion pour démarrer une nouvelle dynamique industrielle dans la région.

M. Mezzour a également indiqué que 110 projets industriels seront lancés dans la région, d’une enveloppe globale de 18 milliards de dirhams (MMDH), pour la création de 40.000 emplois directs et indirects, notant dans ce sens que la région se dotera de 8 zones industrielles pour enclencher la dynamique industrielle de l’Oriental.

Le ministre a, en outre, annoncé qu’une usine “Aptiv” sera inaugurée dans la journée, une première dans la région opérant dans l’industrie automobile et qui a déjà embauché 600 personnes. D’autre part, il a souligné que la nouvelle charte de l’investissement va accélérer de manière substantielle le développement de cette région, notant à cet égard qu’elle permettra de délivrer des primes communes, territoriales et sectorielles, avec un dispositif principal qui favorisera une croissance soutenue et durable, et inclusive pour les citoyens et les territoires, tournées vers les métiers et secteurs d’avenir.

De son côté, le président du groupe parlementaire de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Youssef Alaoui, a appelé à une mobilisation pleine de toutes les parties prenantes concernées, gouvernement, secteur privé et banques, exhortant la CGEM Oriental à la sensibilisation des opérateurs de la région et la remontée d’informations et blocages le cas échéant.

Il a, par ailleurs, mis en avant l’octroi d’une subvention R&D et innovation dotée d’un budget annuel de 300 millions de dirhams, désormais opérationnelle pour les entreprises industrielles dans le cadre de la loi de finances 2022, notant la nécessité de sensibiliser l’ensemble des opérateurs industriels de la région de l’Oriental, afin de prendre connaissance de cette offre et d’en saisir les opportunités.

Pour continuer dans le sens de l’amélioration de la compétitivité des entreprises, M. Alaoui a relevé qu’il est important, en alignement avec la CGEM Région Oriental, qu’un ensemble de facteurs clés de production soient dynamisés, notamment l’accessibilité à un foncier de qualité.