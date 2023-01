“Moha Ou Hammou Zayani Amahzoune, la saga d’un grand guerrier”, un nouveau livre de Fatima Amahzoune

L’ouvrage de presque 400 pages retrace le parcours hors norme de Moha Ou Hammou Zayani, personnalité célèbre dans l’historiographie marocaine et fédérateur des tribus Zayane du Moyen-Atlas marocain.

Dans ce livre minutieusement documenté, la petite fille de ce héros de la résistance marocaine contre le protectorat français, raconte l’histoire de son grand père, guerrier redoutable, tacticien charismatique et bâtisseur de la ville de Khénifra dont il fit le symbole de sa puissance politique, économique et militaire et qui mena d’incessantes luttes contre les clans adverses avant de s’opposer à la colonisation française conduite par le maréchal Lyautey.

Figure emblématique de la résistance, il est en particulier célèbre pour la victoire qu’il remporta sur les Français, le 13 novembre 1914, à la bataille de Lehri, la plus grande défaite jamais essuyée par l’armée française, de son propre aveu, lors de sa colonisation de l’Afrique du Nord.

Fruit d’un travail de longue haleine, assidu et laborieux, réunissant des informations collectées pas à pas et minutieusement vérifiées, ce livre nous replonge dans les événements de l’époque héroïque du début du siècle passé en s’appuyant sur la littérature coloniale, les archives nationales mais aussi et surtout sur les témoignages de ceux qui ont conservé la mémoire orale de la “saga” de Moha Ou Hammou Zayani et ses fils.

Cet ouvrage est une plongée dans un Maroc en pleine formation, que la pression coloniale va précipiter dans l’ère moderne, et une contribution majeure à la sauvegarde d’un pan de la mémoire collective régionale et nationale.

Le lecteur y renouvellera son regard sur la personne de Moha Ou Hammou et sur sa descendance et, plus largement, sur le Moyen-Atlas et ses hommes qui opposèrent une résistance inouïe au colonisateur.

Fatima Amahzoune est née à Khénifra. Elle est artiste peintre, diplômée de l’École française d’enseignement technique de Meknès. Elle a à son actif des publications dans le domaine culinaire dont “Une Berbère à l’oeuvre culinaire” (Éditions Okad, 2006), “Espoir” poésie et peinture édition Marssam 2016, “la cuisine amazighe du Moyen-Atlas” édition universitaire européenne 2019, et “Moha Ou Hammou Zayani Amahzoune” édition Maisonneuve et Hémisphère éditions 2022.