Message écrit du Roi Mohammed VI à Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani

Ce message porte sur les relations bilatérales entre les deux pays frères et sur les moyens de les renforcer et de les développer, rapporte l’Agence de presse qatarie.

Selon l’Agence, le message a été remis à SA Cheikh Abdallah Ben Hamad Al Thani, vice-Emir de l’Etat du Qatar, qui a reçu ledit message au nom de SA Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, lors d’une rencontre, lundi au cabinet princier, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa.

Lors de cette rencontre, M. Bourita a transmis les salutations du Roi et ses vœux de santé et de bien-être à leurs Altesses et de développement et de progrès au peuple qatari.

De son côté, le vice-Émir a transmis à M. Bourita les salutations de l’Émir de l’État du Qatar et ses propres salutations au souverain et leurs voeux de santé et de bonheur et de davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain frère.

Cette rencontre a été l’occasion de passer en revue les relations de fraternité solides entre les deux pays et les moyens de les développer et d’examiner nombre de questions d’intérêt commun.