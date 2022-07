Message de félicitations du Roi Mohammed VI à Soufiane El Bakkali, sacré champion du Monde du 3.000 m steeple

Dans ce message, le Roi a exprimé ses chaleureuses félicitations à l’athlète qui a pu, grâce à son esprit compétitif et à son patriotisme immuable, réaliser cette victoire amplement méritée et ce nouvel exploit, hisser de nouveau les couleurs nationales et étoffer le palmarès sportif marocain de titres internationaux.

Réitérant ses félicitations, le Souverain a souhaité à M. El Bakkali davantage de succès et de réussite dans son parcours sportif, l’assurant de sa haute sollicitude et bienveillance.