Le Souverain salue, à cette occasion, la qualité des liens unissant les deux Royaumes, qui sont marqués du sceau de l’amitié solide et de la coopération fructueuse, faisant part de Sa détermination à œuvrer, de concert avec le Premier ministre britannique, pour consolider et développer le partenariat entre le Maroc et le Royaume-Uni, au service des intérêts communs des deux peuples.