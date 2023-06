MedCOP Climat : Benali décline les principales composantes de la stratégie énergétique du Maroc

Jouissant d’un important potentiel en matière d’énergies renouvelables, dont l’exploitation permettra de couvrir une part substantielle des besoins croissants du Royaume en matière énergétique, en se substituant aux énergies fossiles, le Maroc ambitionne de porter la part des ces énergies dans la puissance électrique installée à plus de 52% à l’horizon 2030, a souligné la ministre, qui intervenait lors de l’ouverture officielle de la 3è édition du Forum méditerranéen pour le Climat “MedCOP Climat”.

Évoquant les défis climatiques auxquels les pays du bassin méditerranéen doivent faire face, Mme Benali a noté que les années à venir peuvent connaître une augmentation de températures, mettant l’accent sur les efforts du Royaume en matière d’atténuation des effets du changement climatique, notamment en établissant les fondamentaux d’un développement sobre en carbone et résilient au changement climatique.

S’agissant de la MedCOP, trait d’union entre la COP 27 et la COP 28, qui se tiendra à Dubaï et sera l’occasion de dresser le premier bilan mondial de l’action climatique, la ministre a relevé que cette grand-messe du climat vise à promouvoir le débat autour de la lutte contre les crises énergétiques et sécuritaire, permettant ainsi de créer plusieurs opportunités pour lancer des projets à même de renforcer les actions au niveau de la région méditerranéenne.

Organisée par la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et la Fondation Maison méditerranéenne du climat, sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, la MedCOP 2023, qui se tient les 22 et 23 juin, réunit plus de 500 décideurs et experts nationaux et internationaux de 50 pays.

Ce forum est structuré en une séance d’ouverture, 16 conférences thématiques, un Business Forum, un Side Events (sessions de formation et B to B, think-tank à l’université, rencontre autour de la MedCOP à la commune et autres endroits de la ville de Tanger) et une séance de clôture.