MEDays 2023 : la région du Moyen-Orient cherche de nouvelles bases pour faire face à ses défis (ex-ministre égyptien)

Le Moyen-Orient est considéré comme une région active, avec un taux de jeunesse de près de 65%, ce qui en fait une région capable de faire face aux obstacles, en particulier les conflits, devenus une « question très inquiétante », a affirmé M. Fahmy lors d’un panel sous le thème « De l’évolution à la guerre : redéfinir le paysage du Moyen-Orient ? », tenu dans le cadre des travaux du Forum MEDays 2023.

Dans le même contexte, l’intervenant a expliqué que la région doit aspirer à établir une gouvernance politique et économique efficace et faire des choix judicieux dans divers domaines afin d’éviter les conflits et les problèmes qui menacent la région et affectent son processus de développement.

Pour sa part, la directrice associée du think tank « Atlantic Council », Alissa Pavia, a souligné que le Moyen-Orient est « une région très importante pour l’Europe en particulier ».

De même, l’Afrique du Nord fait partie des régions qui constituent « les priorités les plus importantes pour l’Europe », et dans laquelle elle joue « un rôle majeur », a-t-elle dit.